Teamgate est le CRM de vente tout simplement intelligent, doté de la force nécessaire pour alimenter votre succès. Armé d'une série de fonctionnalités intégrées intelligentes ; tels que Mailchimp, Zendesk, Quickbooks, Zapier et une multitude d'autres, le logiciel primé Teamgate offre à votre équipe commerciale à la fois la simplicité et la force nécessaires pour développer votre entreprise de manière organique. Pendant trois années consécutives, Teamgate a été reconnu internationalement et a reçu de nombreuses récompenses récompensant son service et son support client exceptionnels, son interface conviviale, et a en outre été classé parmi les leaders dans le monde des logiciels Sales CRM.

Site Web : teamgate.com

