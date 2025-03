Mailmunch

Mailmunch est le service complet de croissance de leads et de marketing par e-mail pour les blogueurs, les solopreneurs, les startups et les entreprises. Du B2B au B2C, plus de 500 000 entreprises comptent sur Mailmunch pour générer des milliers de prospects chaque jour et augmenter leurs revenus grâce au marketing par e-mail. Voici tout ce que vous pouvez faire avec Mailmunch : - Créez des listes de diffusion avec une grande variété de formulaires d'inscription pour chaque secteur et cas d'utilisation - Nourrissez ces leads avec des séquences de lead nurturing - Réduisez les abandons de panier et générez des ventes répétées avec des fonctionnalités faciles à créer. répondeurs automatiques - Faites la promotion de nouvelles campagnes ou annoncez des mises à jour de produits avec des diffusions à haute délivrabilité - Boostez les conversions avec nos pages de destination accrocheuses conçues pour une traction élevée. Mailmunch est également incroyablement facile à configurer. Notre générateur intuitif de glisser-déposer ainsi que des centaines de modèles gratuits garantissent que vous pouvez lancer n'importe quelle campagne en quelques minutes, qu'il s'agisse d'un formulaire d'inscription, d'une campagne par e-mail ou d'une page de destination. Et si vous vous demandez si Mailmunch convient parfaitement à votre organisation, ne vous inquiétez pas. Mailmunch propose une option pour chaque secteur et chaque secteur vertical. En savoir plus sur les formulaires d'inscription Mailmunch : - Six types différents de formulaires d'inscription - Vaste bibliothèque de modèles pour chaque cas d'utilisation - Règles d'affichage avancées et tests A/B - Générateur glisser-déposer pour une personnalisation facile - Des formulaires adaptés aux mobiles et qui ont fière allure sur tous les appareils En savoir plus sur les pages de destination de Mailmunch : - Grande bibliothèque de modèles pour tous les secteurs - Générateur glisser-déposer pour une personnalisation facile - Intégrations prêtes à l'emploi avec les principaux services de marketing par e-mail - Tests A/B pour optimiser les conversions élevées. En savoir plus sur le marketing par e-mail de Mailmunch : - Grande bibliothèque de modèles pour chaque campagne et chaque niche - Générateur de glisser-déposer pour une personnalisation facile - Séquences de répondeur automatique - Des diffusions faciles à concevoir et à planifier Il y a beaucoup plus dans notre puissante suite d'outils pour répondre à tous vos besoins de marketing par e-mail. Tous nos forfaits payants sont assortis d'une garantie de remboursement de 60 jours pour vous donner la confiance nécessaire pour essayer l'outil de croissance de leads et de marketing par e-mail le plus simple que vous puissiez trouver.