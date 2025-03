Swordfish.ai

swordfish.ai

Swordfish est le moteur de recherche de contacts le plus puissant au monde. Swordfish regroupe les données des principaux fournisseurs mondiaux de vérification d'identité tels que Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian et des centaines d'autres sources indépendantes et flux en direct pour vous fournir des informations de contact directes, valides et à jour pour les personnes que vous recherchez. . Swordfish est utilisé par les plus grands recruteurs, professionnels de la vente et des enquêtes au monde dans les principales agences mondiales de défense, de technologie et gouvernementales. Des recruteurs de cadres Fortune 500 aux entrepreneurs individuels, Swordfish est à vos côtés pour rendre votre recherche de contacts efficace, précise et facile à utiliser. Nos 5 produits sont conçus pour vous faciliter la vie. Extension Chrome - Trouvez n'importe quelle donnée de contact sur le Web Enrichissement de fichiers - Gagnez du temps en enrichissant en masse les listes de clients Moteur de recherche inversé - Trouvez n'importe qui en fonction des données saisies Intégrations - Swordfish se connecte de manière transparente à vos outils et CRM via nos intégrations et API. Prospecteur - Trouvez, connectez et fermez vos prospects grâce à l'accès à notre puissante base de données de contacts B2B.