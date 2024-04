À mesure que de plus en plus d’entreprises s’appuient sur des modèles d’IA pour accroître leur impact et leurs résultats, le besoin de gérer, de surveiller et d’optimiser le comportement réel de ces modèles augmente. Superwise.ai est la société qui surveille et assure la santé des modèles d'IA en production. Déjà utilisé par des organisations de premier plan, Superwise.ai surveille quotidiennement des millions de prédictions pour éliminer les risques découlant de la nature de la boîte noire de ces modèles : mauvaises décisions, biais indésirables et problèmes de conformité. Leur solution d’assurance de l’IA agit comme la source unique de vérité pour toutes les parties prenantes et donne aux équipes scientifiques et opérationnelles des données les bonnes informations pour faire évoluer leur utilisation de l’IA en devenant plus indépendantes, agiles et en gagnant confiance dans les opérations de leurs modèles. Les cas d'utilisation mis en œuvre incluent les prédictions de la valeur à vie du client (CLV), la détection des fraudes, la notation des prospects, la souscription, le risque de crédit, etc. Reconnu pour sa technologie et son approche innovantes, Gartner a récemment nommé superwise parmi les Cool Vendor 2020 en matière de gouvernance de l'IA d'entreprise.

Site Web : superwise.ai

