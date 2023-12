Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SparkPlug est une plateforme de gestion des incitations à la vente pour les employés destinée aux détaillants spécialisés, aux restaurants et aux marques de produits de grande consommation. SparkPlug s'intègre directement aux systèmes de point de vente des entreprises physiques pour automatiser pratiquement tous les aspects de la mise en œuvre et de la mise à l'échelle d'un programme d'incitation. Le moteur d'incitation, les paiements gérés et les outils de gestion des promotions commerciales de SparkPlug permettent aux détaillants et aux restaurants de rationaliser et d'automatiser les incitations commerciales sponsorisées par les fournisseurs pour leurs employés de première ligne.

Site Web : sparkplug.app

