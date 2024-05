Shopobill est une solution Retail Media et Shopper Engagement qui aide les détaillants et les producteurs FMCG/CPG à augmenter leurs ventes. * Système de libre-service permettant aux détaillants de lancer et de promouvoir des promotions à valeur ajoutée au nom des producteurs de produits de grande consommation * Moteur de promotion sans code avec plus de 400 mécanismes testés et éprouvés pour stimuler l'achat de produits de grande consommation dans les magasins de détail (hors ligne et e-com) * Solutions de ciblage média basées sur l'achat pour promouvoir des offres promotionnelles basées sur la valeur et attirer de nouveaux clients dans les magasins de détail Plateforme SAAS sans code qui permet de préparer rapidement et d'exécuter efficacement des campagnes d'activation auprès des consommateurs, avec des mécanismes tels que acheter et obtenir, gain instantané, cashback, participer à un tirage au sort, scanner et gagner, faire tourner la roue et bien plus encore. La plateforme Shopobill comprend : * Constructeur Web pour site Web et chatbots avec compte personnel du participant * 400+ mécanismes promotionnels *Validation ROC * Tirage au sort automatisé * Distribution des prix numériques * Newsletters et notifications pour les utilisateurs * Tableaux de bord de promotion en temps réel Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty et Puig utilisent Shopobill pour automatiser leur promotion auprès des consommateurs.

Site Web : shopobill.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Shopobill. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.