Le portail Internet tchèque le plus visité offrant un moteur de recherche, un courrier électronique, des actualités, des prévisions météorologiques et des liens utiles. Seznam.cz est un portail Web et un moteur de recherche en République tchèque. Fondé en 1996 par Ivo Lukačovič à Prague en tant que premier portail Web de République tchèque.

