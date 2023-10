Les réponses que vous voulez. Contenu pendant des jours. Que pourriez-vous demander de plus? Ask.com est une entreprise de commerce électronique axée sur les questions-réponses, fondée en 1996 par Garrett Gruener et David Warthen à Berkeley, en Californie. Le logiciel original a été implémenté par Gary Chevsky, à partir de sa propre conception. Warthen, Chevsky, Justin Grant et d'autres ont construit le premier site Web AskJeeves.com autour de ce moteur principal.

