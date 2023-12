Serviceform – Le seul logiciel dont votre entreprise a besoin pour les ventes, le support et le marketing. Vous avez des visiteurs sur votre site Web mais ne les convertissez pas en clients ? Changeons ça ! Serviceform aide les entreprises du monde entier à convertir les visiteurs de leur site Web en revenus. Cela se fait en combinant des outils de génération de leads, des analyses pour identifier le comportement des visiteurs du site Web et un CRM pour fournir une solution unique pour la conversion du site Web et la gestion des clients. Notre vision est d'être une entreprise leader mondial dont l'objectif est de repousser les limites de la génération de leads et de la communication en ligne. Nous voulons être le seul logiciel dont votre entreprise a besoin pour les ventes, le support et le marketing. Serviceform est une société SaaS basée en Finlande. Nous nous engageons à développer les meilleurs outils de génération de leads et d’analyse possibles. Nous voulons permettre aux propriétaires d’entreprise de prendre des décisions éclairées et de développer leur entreprise de manière prévisible. Concernant notre technologie, nous fournissons une plate-forme logicielle tout-en-un qui aide les entreprises à simplifier leurs processus de vente, de marketing et de support client. • Les 6 seuls outils de conversion de site Web dont vous aurez besoin : Chatbot, Chat en direct, Formulaire dynamique, Page de destination conversationnelle, Chatbot d'engagement, Popup et Barre flottante. • Outils de gestion : Flex xRM, planificateur Ourly Meeting, analyse de site Web et bannière Cookie. • Outils de communication : boîte de réception sociale, générateur de campagnes Email et SMS.

Site Web : serviceform.com

