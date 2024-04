Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nous sommes une plateforme de conversion publicitaire. En tant qu'entreprise de services technologiques, les services que nous proposons comprennent la capture de leads, la qualification de leads, la prise de rendez-vous et la signature de mandats. Les outils que nous utilisons pour ce faire incluent le chat en direct, les centres d'appels vocaux, l'assistant virtuel et les communications SMS. Les outils que nous proposons sont hautement personnalisables, permettant à nos services de se développer à mesure que nos clients se développent. Nos agents formés par l'industrie fournissent une expertise à chaque client, 24h/24 et 7j/7. Nous visons à être la solution la plus complète et la plus centrée sur le support pour nos clients dans notre niche.

Site Web : blazeo.com

