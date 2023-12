Travaillez plus dur et plus intelligemment avec Salesboom Cloud Sales & CRM. 20 ans d'expérience en tant que fournisseur pionnier et leader de logiciels en tant que service de Cloud CRM et d'automatisation des ventes. Base de données client Gestion du pipeline de ventes Pistes, contacts, comptes, opportunités, campagnes, devis Alertes en temps réel Scripts de vente Outlook vers CRM et GMail vers CRM Campagnes goutte à goutte de notation des pistes, des comptes et des opportunités Flux de travail Rapports, analyses et tableaux de bord personnalisables Formulaires Web personnalisables Enquêtes Ventes mobiles Applications pour API iOS et Android et intégrations avec Zapier, Quickbooks, Twilio, Stripe et bien d'autres. Nous améliorons les ventes grâce à des solutions cloud pointer-cliquer faciles à utiliser, mais entièrement personnalisables, qui vous tiennent au courant des informations client en temps réel. Vous obtenez un système construit pour vous. Nous configurons le CRM, déployons et formons les utilisateurs avec nos services professionnels internes. Nous construisons également des personnalisations et des intégrations pour vous. Nouvelles applications mobiles pour iOS et Android. Créez des contacts et enregistrez des e-mails dans vos contacts, depuis votre compte de messagerie, avec les nouveaux plug-ins de messagerie pour Microsoft 365 Outlook et Gmail. Nous unifions toutes vos ventes, marketing, service client, Quote to Cash, le tout dans une plate-forme simple, pré-intégrée et entièrement personnalisable par les utilisateurs professionnels, sans code et par simple clic. Parfait pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les grandes entreprises.

Site Web : salesboom.com

