Cirrus Insight est un plugin pour Gmail et Outlook destiné aux commerciaux. Fondée en 2011, la plateforme d'aide à la vente Cirrus Insight pour Gmail et Outlook offre une plateforme de productivité commerciale tout-en-un avec une intégration Salesforce de classe mondiale. Nous avons compris. Vous travaillez dans votre boîte de réception pour vous connecter avec les clients. Vous avez besoin de tous les outils pour conclure une transaction en un seul endroit. Connectez-vous avec des prospects, configurez des campagnes de réchauffement, planifiez des réunions et suivez les pièces jointes depuis votre boîte de réception. Grâce à notre intégration Salesforce, vous n'avez plus besoin de quitter votre boîte de réception pour enregistrer des informations dans Salesforce. Personne n’aime le travail chargé. Vous pouvez désormais voir et mettre à jour Salesforce pendant que vous travaillez. Quel que soit le client de messagerie que vous utilisez, vous pouvez synchroniser automatiquement les e-mails et les rendez-vous avec Salesforce, suivre les ouvertures d'e-mails, définir des rappels de suivi, créer et mettre à jour des enregistrements Salesforce tels que des prospects, des contacts et des opportunités, planifier des appels commerciaux, etc.

Site Web : cirrusinsight.com

