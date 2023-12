Plane Finder est un service de suivi des vols en temps réel basé au Royaume-Uni, lancé en 2009, capable d'afficher les données de vol à l'échelle mondiale. Les données disponibles incluent les numéros de vol, la vitesse à laquelle un avion se déplace, son altitude et la destination du voyage. Plusieurs variantes du service sont disponibles sous forme d'applications mobiles, notamment des versions gratuites, premium 3D et de réalité augmentée. La carte et la base de données de suivi des vols sont accessibles via les navigateurs Web. Plane Finder permet aux utilisateurs enregistrés de partager leurs données ADS-B et MLAT via le client Plane Finder ADS-B, disponible pour macOS, Windows et Linux. Plane Finder prend en charge les cartes VFR de NATS et a été la première application majeure de suivi des vols à introduire une fonction de relecture, permettant aux utilisateurs de rejouer des vols remontant à 2011.

