Pepper Cloud est un CRM de vente tout-en-un facile à utiliser pour les petites et moyennes entreprises. Pepper Cloud CRM aide les PME en gérant de manière transparente les prospects, les opportunités de vente, les interactions avec les clients et les prévisions de revenus. Pepper Cloud est entièrement intégré à WhatsApp, Facebook, Zoom, Xero, G-suite, Office 365, Mailchimp et bien d'autres outils. Avec Pepper Cloud, vous n'avez pas besoin de gérer vos données de ventes dans plusieurs feuilles Excel, messages téléphoniques ou e-mails. Le CRM vous offre une plateforme unique à partir de laquelle vous pouvez gérer vos ventes et vos clients.

Site Web : peppercloud.com

