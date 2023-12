Mekari Qontak

Qontak by Mekari est un fournisseur leader et expert de technologie CRM omnicanal d'entreprise tirant parti de la technologie API évolutive. Construit sur un modèle SaaS, Qontak permet aux entreprises de développer rapidement leurs ventes, leur service client et leurs opérations. Nos solutions permettent aux entreprises d'utiliser WhatsApp et Instagram, les réseaux sociaux, le commerce électronique, les appels vocaux, les KPI et les activités hors ligne au sein d'une technologie CRM SaaS unifiée. Avec une pile technologique certifiée ISO, nos solutions sont exploitées aussi bien par les banques, les sociétés multinationales, les entreprises publiques que les PME. Qontak est un partenaire officiel de niveau 1 mondial de l'API WhatsApp Business et de l'API Instagram. Accélérez vos ventes et votre service client dès aujourd’hui.

Site Web : qontak.com

