Payfirma est une société de paiement primée qui aide les entreprises à accepter les cartes de crédit et de débit en ligne, en magasin et sur les appareils mobiles. Plus de 8 000 entreprises en Amérique du Nord utilisent les outils de paiement de Payfirma pour être payés facilement et conserver toutes les données de transaction en un seul endroit. Lorsque les entreprises utilisent les données pour prendre des décisions concernant leurs clients, leurs produits et leurs employés, elles gèrent des entreprises plus intelligentes et plus prospères.

Site Web : payfirma.com

