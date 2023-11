Monnify est une passerelle de paiement permettant aux entreprises d'accepter les paiements des clients, de manière récurrente ou ponctuelle. Monnify offre aux entreprises un moyen plus simple, plus rapide et moins cher d'être payé sur leurs applications Web et mobiles en utilisant des méthodes de paiement pratiques pour les clients ayant les taux de réussite les plus élevés disponibles au Nigeria. Vous pouvez collecter les paiements de vos clients via des cartes et des virements de compte sur votre plateforme web en intégrant facilement notre SDK web. Le SDK mobile de Monnify vous permet de recevoir des paiements par carte et par transfert de compte de vos clients dans l'application. Nos API bien documentées vous fournissent tout ce dont vous avez besoin pour créer vos projets et produits personnalisés. Grâce à Monnify, vos clients peuvent vous effectuer un paiement sur votre site Web ou votre application en initiant un simple virement interbancaire via USSD, Internet Banking ou leur application bancaire mobile. Monnify vous permet de recevoir des paiements par carte de débit en ligne, tout en offrant les frais de transaction les plus compétitifs disponibles.

Site Web : monnify.com

