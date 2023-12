Veem est une plateforme de paiement mondiale en ligne basée à San Francisco, fondée en 2014 par Marwan Forzley et Aldo Carrascoso. Elle était anciennement connue sous le nom d'Align Commerce, avant de changer de nom pour Veem le 8 mars 2017. La société dessert 100 pays et 70 devises, dont l'USD, le CAD, la GBP, l'EUR, le HKD, le CNY et l'AUD. Les clients de 100 pays peuvent recevoir des paiements, et les clients de 25 d’entre eux peuvent envoyer des paiements. Les paiements sont envoyés via différents rails, celui utilisé étant déterminé en interne lors de l'envoi d'un paiement. La société achemine les paiements via SWIFT, la chambre de compensation automatisée (ACH), les comptes de trésorerie, les portefeuilles numériques, les cartes de débit et la blockchain. L'entreprise cible les petites et moyennes entreprises, les indépendants et les entreprises proposant des services internationaux. En 2020, Veem a atteint une clientèle de 225 000 utilisateurs.

Site Web : veem.com

