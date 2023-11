Musixmatch est une société italienne de données musicales et une plateforme permettant aux utilisateurs de rechercher et de partager des paroles de chansons avec des traductions. Il s'agit de la plus grande plateforme de ce type au monde, avec 80 millions d'utilisateurs, 8 millions de paroles et plus de 130 employés.

Site Web : musixmatch.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Musixmatch. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.