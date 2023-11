BeatStars est une plate-forme GRATUITE de diffusion de musique et de licences de rythme conçue pour permettre aux artistes et aux auteurs-compositeurs de découvrir de la musique de production sur laquelle enregistrer et écrire des paroles. Les artistes peuvent acheter et télécharger des fichiers studio de haute qualité pour leur prochaine session d'enregistrement et diffuser leurs chansons terminées sur Apple Music, Spotify, Amazon Music et bien plus encore. L'application BeatStars est une extension de la communauté musicale pionnière en ligne BeatStars.com avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs enregistrés.

Site Web : beatstars.com

