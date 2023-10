Marketo, Inc. est une société américaine de logiciels dont le siège est à San Mateo, en Californie. Marketo développe et vend des logiciels d'automatisation du marketing pour le marketing basé sur les comptes et d'autres services et produits marketing, notamment le référencement et la création de contenu. Marketo accompagne les grandes entreprises comme les petites entreprises à croissance rapide dans une variété de secteurs allant de la technologie à l'enseignement supérieur. En 2018, Marketo a été racheté par Adobe Inc.

Site Web : marketo.com

