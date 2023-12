Marfeel est une plateforme d'analyse de contenu qui aide les éditeurs et les sociétés de médias à comprendre leur trafic, leurs lecteurs et leurs abonnés. La plateforme de Marfeel aide les éditeurs à créer des synergies et un alignement entre les équipes grâce à des décisions éclairées par les données afin de libérer tout le potentiel de leur contenu et de leurs audiences. Avec son siège social à Barcelone et des bureaux à New York et Bogota, Marfeel emploie plus de 60 professionnels. Travaillant avec les secteurs de l'édition et de la technologie publicitaire depuis 2011, Marfeel est un partenaire de publication certifié Google, membre officiel de l'IAB et de Prebid.org, et continue de développer de nouvelles technologies pour les éditeurs.

Site Web : marfeel.com

