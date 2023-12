Phonexa est un logiciel de suivi de niveau entreprise pour le marketing des performances, d'affiliation et de partenariat. La suite Phonexa est la technologie sous-jacente qui accompagne tout le cycle de vie des appels et des appels du consommateur, aidant les équipes de marketing à la performance à générer un retour sur investissement pour les marques sur les canaux d'affiliation, de partenariat et payants. Phonexa donne la priorité au marketing basé sur les résultats dans les interactions client telles que les clics, les appels, les soumissions de formulaires, le comportement du site Web, etc. Grâce à sa solution d'exploitation unique, la suite Phonexa offre aux éditeurs, réseaux, agences et marques D2C un accès et un contrôle sans précédent sur les campagnes, élimine le manque de transparence dans la génération de leads et automatise les processus. La suite Phonexa permet aux clients d'optimiser les efforts d'acquisition de clients sans friction et d'analyser les sources qui génèrent un pipeline qualifié. Le siège mondial de Phonexa est basé à Los Angeles avec des bureaux supplémentaires au Royaume-Uni, en Ukraine et au Canada. L'entreprise emploie plus de 200 personnes. Pour plus d'informations, visitez www.Phonexa.com.

Site Web : phonexa.com

