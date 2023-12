Fintel Connect est la principale plateforme, réseau et agence de marketing d'affiliation tout-en-un spécialement conçu pour les fintechs et les banques. Avec Fintel, les marques financières disposent de tout ce dont elles ont besoin pour accroître leur acquisition de clients grâce au marketing d'affiliation et d'influence, notamment une plateforme de partenaires spécialisée (+ moteur de conformité), un réseau organisé de milliers d'affiliés et d'influenceurs axés sur la finance, et une équipe d'experts pour gérer et mettre à l'échelle le canal. Nous alimentons actuellement les programmes de partenariat de plus de 90 fintechs, banques et coopératives de crédit à travers l'Amérique du Nord, notamment Ramp, BMO et Live Oak Bank, pour n'en nommer que quelques-unes. Pour découvrir comment Fintel Connect peut réaliser une croissance évolutive pour votre marque, visitez www.fintelconnect.com.

Site Web : fintelconnect.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Fintel Connect. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.