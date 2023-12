Ambassador permet aux spécialistes du marketing d'augmenter le nombre de clients, de références et de revenus en tirant parti de la puissance du bouche-à-oreille. Leur logiciel convivial pour les spécialistes du marketing simplifie le marketing de référence, en automatisant le processus d'inscription, de suivi, de récompense et de gestion de vos clients, affiliés, influenceurs et partenaires. Les marques grand public et les entreprises B2B du monde entier mettent en œuvre, font évoluer et optimisent rapidement leurs programmes de marketing de référence, leurs programmes de partenariat et d'affiliation et leurs campagnes d'influence avec le logiciel pionnier d'Ambassador.

Site Web : getambassador.com

