Le marketing est une expérimentation. Et la prochaine grande expérience pour votre stratégie de marketing numérique consiste à exploiter le contenu généré par les utilisateurs (UGC) pour développer votre audience, renforcer l'engagement de l'audience et augmenter les revenus. Cela se produit avec LoudCrowd. LoudCrowd travaille avec les marques à la croissance la plus rapide au monde pour soutenir les stratégies de croissance du contenu généré par les utilisateurs. La plateforme permet une croissance axée sur le client avec des outils permettant de mesurer la valeur de l'UGC, d'organiser et d'automatiser l'engagement client et de créer des récompenses pour les clients qui génèrent un UGC précieux. Avec une connexion directe avec les clients et les fans sur les réseaux sociaux – le plus grand public engagé de l'histoire – LoudCrowd est le CRM social où vous pouvez organiser des balises sociales, créer une bibliothèque de contenu organisée et segmenter les programmes de croissance UGC. Qu'elle soit axée sur la diffusion d'un mouvement, la fidélisation de la clientèle ou l'augmentation de votre base de fans, il existe une stratégie UGC pour toute organisation !

Site Web : loudcrowd.com

