Kinabase est un moyen plus intelligent de gérer les informations, les processus et bien plus encore de votre entreprise, auquel font confiance les équipes à forte croissance. Gérez la complexité, simplement Des entreprises et contacts aux processus, commandes clients et infrastructure, Kinabase vous permet de suivre ce qui se passe au sein de votre organisation. Améliorez la vitesse et l'efficacité Obtenez les informations dont vous avez besoin à portée de main. Améliorez l’efficacité, réduisez les risques et trouvez plus rapidement les informations dont vous avez besoin. Consolidez plusieurs outils de données dans un seul système facile à utiliser. Bénéficiez du pouvoir de la flexibilité Kinabase possède une structure de données unique et intelligente, qui vous permet d'avancer à la vitesse de la pensée. Sans la rigidité des systèmes CRM et ERP traditionnels. Des personnes aux processus, jusqu'à la perfection, Kinabase peut facilement être configuré pour gérer les informations qui vous intéressent. Adaptable et efficace à des fins très diverses, allant de la fabrication au recrutement en passant par le conseil.

Site Web : kinabase.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kinabase. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.