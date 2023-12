Highrise est une solution CRM pour les petites entreprises avec des fonctionnalités de gestion des contacts et des tâches. Le logiciel permet aux utilisateurs de suivre la communication avec les clients afin que les équipes puissent visualiser l'état des transactions et des relations. Les contacts peuvent être importés dans Highrise depuis Outlook, Gmail et Excel et étiquetés afin qu'ils puissent être organisés, filtrés et recherchés. Les utilisateurs peuvent également ajouter des notes et des commentaires aux coordonnées et utiliser des champs de données personnalisés pour les personnes et les entreprises. La fonctionnalité de gestion des tâches de Highrise permet aux utilisateurs de créer des tâches, d'afficher les tâches par entreprise, contact ou projet et d'ajouter des rappels aux projets. Les utilisateurs peuvent également partager des carnets d'adresses, stocker des e-mails importants, joindre des documents à des projets et contrôler les paramètres de confidentialité. Highrise propose une fonctionnalité appelée « Good Morning », qui est un assistant personnel virtuel qui aide les utilisateurs à organiser et à répondre aux activités entrantes nécessitant une attention particulière. Le logiciel se connecte à MailChimp afin que les utilisateurs puissent cibler et envoyer des campagnes de marketing par e-mail aux contacts. Le logiciel s'intègre également à d'autres outils tiers via l'API.

Site Web : 37signals.com

