AtlonPManager vous aide à atteindre une productivité maximale tout en gardant tout organisé pour vous. Vous pouvez gérer des projets complexes en les divisant en tâches et sous-tâches, où vous pouvez ajouter tous les détails dont vous avez besoin et également ajouter des heures, joindre des fichiers, rédiger des commentaires, consulter l'historique des tâches, ajouter des balises pour mieux les organiser et bien plus encore.

Site Web : atlonpmanager.ch

