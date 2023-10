Avec Friyay, tout ce dont vous avez besoin est à portée de clic. Friyay dispose d'outils qui peuvent organiser à peu près tout : tâches, notes, fichiers, conversations et données. Les outils s'adaptent aux besoins de chaque équipe et membre de l'équipe en fonction du rôle, de la taille du projet et du flux de travail, car différents travaux nécessitent des outils différents. Choisissez les outils dont vous avez besoin et ajoutez-les au fur et à mesure. Friyay rassemble tout dans une seule application et en un seul clic.

Site Web : friyayapp.io

