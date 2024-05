Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

GoodSync est un programme de sauvegarde et de synchronisation de fichiers. Il est utilisé pour synchroniser des fichiers entre deux répertoires, soit sur un ordinateur, soit entre un ordinateur et un autre périphérique de stockage (par exemple un autre ordinateur, un disque amovible, une clé USB ou un smartphone) ou encore entre un ordinateur et un ordinateur ou un serveur distant. GoodSync permet de conserver la même version des fichiers sur plusieurs appareils informatiques. En d’autres termes, lorsque deux appareils sont synchronisés, l’utilisateur peut être sûr que la version la plus récente d’un fichier est disponible sur les deux appareils, quel que soit l’endroit où il a été modifié pour la dernière fois.

Site Web : goodsync.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à GoodSync. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.