Fyorin est une plateforme complète d'opérations financières qui rassemble un réseau d'institutions financières mondiales ayant accès à plus de 220 devises pour rationaliser les paiements transfrontaliers et fournir des solutions de trésorerie unifiées. Nous fournissons aux entreprises mondiales une plate-forme unique pour les opérations financières mondiales, accédant à plusieurs institutions financières et accélérant instantanément les paiements transfrontaliers pour accroître l'efficacité, réduire les coûts et se développer sur de nouveaux marchés, sans tracas. Capacités clés : Accès à plus de 220 devises, plus de 30 voies de paiement et 200 pays Paiements transfrontaliers Cartes multi-devises virtuelles Comptes virtuels (IBAN locaux) Gestion de la trésorerie Gestion des dépenses multi-bancaires Comptes fournisseurs Comptes clients Intégrations avec les ERP et les outils de comptabilité Multi- gestion des accès des équipes de niveau

Site Web : fyorin.com

