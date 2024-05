Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

DubWiz est un service de traduction et de doublage vidéo entièrement basé sur les technologies modernes d'IA. Il vous permet de doubler et de localiser facilement la vidéo du produit de votre entreprise en japonais pour le marché local, par exemple en allemand. Ou traduisez une recette de plat vibrante de l’arabe vers le français sur YouTube. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur et un accès Internet. DubWiz se démarque de ses concurrents en intégrant divers services en un seul service pratique. Prend actuellement en charge 142 langues et dialectes régionaux (vous pouvez traduire de n'importe lequel vers n'importe lequel) et 785 voix neuronales.

Site Web : dubwiz.com

