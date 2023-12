Digivizer est une plateforme d'analyse complète conçue pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leur investissement dans le marketing numérique. Notre plateforme permet aux entreprises de toute taille de consulter toutes leurs informations sur les performances sociales, de recherche, payantes et Web dans un tableau de bord unique et facile à suivre sans quitter la plateforme. Avec Digivizer, les spécialistes du marketing peuvent rapidement prendre des décisions éclairées sur l'endroit où investir leur argent et leur énergie. Offrant un forfait gratuit et une variété d'autres forfaits payants, y compris des fonctionnalités plus avancées pour les rapports d'influence, les agences et les équipes transdisciplinaires, Digivizer propose une option pour convenir à toutes les entreprises de toutes formes et tailles. Vous pouvez comparer ces forfaits et inclusions dans la section tarification ci-dessous. Pourquoi choisir Digivizer ? Nous sommes leader du marché en termes d'accessibilité financière pour ce que propose notre plateforme. Avec presque tous les principaux médias sociaux, gestionnaires de publicité et outils Web disponibles en intégration, vous pouvez obtenir une vue complète à 360* de vos performances de marketing numérique. L'équipe Digi est votre défenseur personnel pour tout ce qui concerne le marketing social et numérique. Nos spécialistes offrent une assistance individuelle et de groupe sur les détails du produit, les sessions d'analyse, la stratégie, les rapports ; nous sommes toujours disponibles pour vous aider à tirer le meilleur parti de notre produit et de votre stratégie marketing de toutes les manières possibles.

Site Web : digivizer.com

