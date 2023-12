ClientTether

Connectez-vous instantanément aux prospects générés grâce à vos efforts marketing grâce à notre plateforme d'automatisation de l'engagement commercial et à notre CRM. Envoyez un message texte personnalisé, recevez un appel téléphonique, envoyez un e-mail ou même une boîte de brownies dans les 29 secondes lorsque vous recevez un prospect pour maximiser la conversion des prospects. Nos clients franchisés aiment pouvoir garantir un suivi à 100 % des leads sur leurs réseaux grâce à notre plateforme. Convertissez les leads sans effort grâce à notre technologie automatisée de suivi et de planification. Planifiez des rendez-vous, des appels, des SMS et des e-mails à vos clients en fonction du délai et de la fréquence souhaités. Assurez-vous également que votre équipe assure un suivi cohérent de chaque devis, de chaque opportunité perdue et de chaque prospect converti. Créez des relations à long terme et fidélisez vos clients grâce à notre programme de fidélisation automatisé. Engagez-vous avec vos clients avec un minimum d’effort de votre part. Planifiez des e-mails, des SMS et des appels, et envoyez des cartes postales personnalisées, des cartes de remerciement, des brownies, des balles de golf ou d'autres supports physiques pour créer une stratégie de fidélisation et de réengagement riche et omnicanal. Utilisez nos outils intégrés de gestion de propositions pour créer de belles propositions ou des devis rapides. Recevez des notifications lorsqu'elles ont été ouvertes et lorsque vos clients ont utilisé nos outils de signature électronique pour signer et approuver votre travail. Automatisez la gestion des avis en ligne pour vous assurer d'optimiser votre réputation en ligne en utilisant également notre outil de gestion de réputation. Notre plateforme a été conçue pour les franchises et entreprises de services à domicile et autres services. Notre architecture de données permet aux systèmes de franchise de déployer notre plateforme immédiatement sans personnalisation massive pour répondre à leurs besoins. Les propriétaires d'entreprise et les franchiseurs adorent notre pipeline visuel et nos tableaux de bord dynamiques. Suivez et surveillez la croissance du flux de leads, de l'attribution des leads, de la progression des ventes, de l'activité et des taux de clôture dans les entreprises multi-sites ou multi-unités.

Site Web : clienttether.com

