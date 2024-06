Broadvoice Cloud PBX

Broadvoices simplifie les communications pour les petites et moyennes entreprises (PME) en combinant de puissantes fonctionnalités cloud PBX, UC et de collaboration avec un centre d'appels virtuel dans une plate-forme primée de communications unifiées en tant que service (UCaaS) qui offre des fonctionnalités de classe entreprise à des tarifs abordables. La plateforme est connectée au réseau et à l'infrastructure d'hébergement sécurisés et redondants de Broadvoice, permettant aux PME de se connecter en toute sécurité avec leurs clients à tout moment, n'importe où et avec n'importe quel appareil. Broadvoice est classée parmi les 500 sociétés privées à la croissance la plus rapide d'Amérique de Deloitte Technology Fast 500 et Inc.

Site Web : broadvoice.com

