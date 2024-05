Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Les éditeurs de logiciels ne comprennent pas votre entreprise. D'un groupe, vous obtenez une solution rigide qui nécessite une mise en œuvre coûteuse et longue. De l’autre, vous obtenez un mélange d’applications déconnectées. Nous ressentons votre douleur. Appward propose un ensemble intelligent de plus de 80 applications dans un espace de travail privé ultra-rapide qui vous aide à gérer et à améliorer chaque fonction de votre organisation, y compris la gestion de projet, le CRM, la gestion des employés, les opérations, la qualité, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement.

Site Web : appward.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Appward. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.