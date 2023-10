Microsoft Kaizala est une application et un service mobiles conçus pour les communications de grands groupes et la gestion du travail. Kaizala facilite la connexion et la coordination du travail avec l'ensemble de votre chaîne de valeur, y compris les employés sur le terrain, les fournisseurs, les partenaires et les clients, où qu'ils se trouvent. Avec Kaizala, vous attribuez et suivez efficacement des tâches ou collectez des données avec des individus ou de grands groupes, même s'ils ne font pas partie de votre organisation.

Site Web : microsoft.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Microsoft Kaizala. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.