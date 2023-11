Groupeasy résout les problèmes courants de communication, d'organisation et de planification rencontrés par tout type de groupe grâce à un logiciel puissant et simple qui contient juste ce qu'il faut de processus et de structure - responsabilisant le personnel, les dirigeants et les membres du groupe. Groupeasy est une plate-forme Web tout-en-un, accessible au prix, axée sur la confidentialité (pas de publicité) et fondée sur la communauté. Nous sommes l'outil de productivité pour les groupes qui perdurent dans le temps, aspirent à la croissance et connectent les gens autour d'un objectif commun.

Site Web : us.groupeasy.com

