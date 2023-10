Pole Riders es un juego de habilidad en el que tu objetivo es hacer salto con pértiga y lanzar una pelota suspendida sobre tu cabeza hacia el castillo del oponente. El jugador 1 usa las teclas WASD para controlar su personaje y el jugador 2 usa las teclas de flecha para controlar su personaje. Al presionar izquierda y derecha respectivamente hará que se muevan hacia la izquierda y hacia la derecha. Al presionar hacia arriba y hacia abajo, se subirá o bajará el poste que sostienen en relación con la dirección en la que miran. El objetivo final del juego es lanzar el balón por el centro hacia la portería contraria. ¿Tienes lo necesario para ser el último en quedar en pie sobre el suelo? ¡Comparte el juego con tus amigos para multiplicar la diversión! El jugador 1 usa WASD para controlar su personaje y el jugador 2 usará las teclas de flecha para controlar su personaje. Pole Riders fue creado por Bennett Foddy. Juega sus otros juegos legendarios en Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, QWOP y Little Master Cricket.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Pole Riders. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.