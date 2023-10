Totems of Tag es un juego de deportes en el que juegas balón prisionero en tiempo real solo o con amigos. Las reglas son simples: lanzar una pelota contra otra persona le quita una vida. Cuando no te quedan vidas, mueres y quedas fuera del juego. Entonces el ganador es el último jugador en pie. Tú y tus oponentes comenzaréis en una de las diversas arenas que ofrece el juego. Hay diferentes modos de juego y mapas que puedes configurar, para que cada juego se sienta fresco y diferente. También hay una variedad de potenciadores que te obligan a pensar con rapidez, y tipos de pelota únicos mantienen los juegos variados. Esto te permitirá crear estrategias y crear tu propio estilo de juego. Por ejemplo, podremos saltarnos varios potenciadores hasta encontrar el más útil. ¡Totems of Tag es mucho más divertido cuando juegas con amigos! Controla tu poder de lanzamiento manteniendo presionada la tecla de acción designada y organiza tu curva rotándola. Mover: teclas de flecha (jugador 1), WASD (jugador 2), UHJK (jugador 3 ), FCVB (Jugador 4) Disparar - Espacio (Jugador 1), R (Jugador 2), O (Jugador 3), Z (Jugador 4) Totems of Tag fue creado por Pandaqi. ¡Este es su primer juego en Poki! Puedes jugar a Totems of Tag gratis en Poki. Puedes jugar a Totems of Tag en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

