QWOP es un juego de habilidad en el que deberás controlar el movimiento de las piernas del atleta para hacer que el personaje avance mientras intenta evitar caerse. ¡Debes hacer todo esto únicamente usando las teclas Q, W, O y P! Las teclas Q y W impulsan cada una de los muslos del corredor, mientras que las teclas O y P trabajan las pantorrillas del corredor. La tecla Q impulsa el muslo derecho del corredor hacia adelante y el muslo izquierdo hacia atrás, y la tecla W también afecta a los muslos y hace lo contrario. Las teclas O y P funcionan de la misma forma que las teclas Q y W, pero con las pantorrillas del corredor. La cantidad real de movimiento de una articulación se ve afectada por la resistencia debida a las fuerzas de gravedad e inercia que se ejercen sobre ella. La única persona con la que necesitas competir eres tú mismo en QWOP. ¿Tienes la perseverancia para sentirte ganador? Continúe, juegue y comparta su puntuación con sus amigos mientras lo hace. ¡Asegúrate de revisar la secuela de QWOP, GIRP en Poki! Controla el movimiento de las piernas del atleta para hacer que el personaje avance mientras intenta evitar caerse usando solo las teclas Q, W, O y P. QWOP fue creado por Bennett Foddy. Juega sus otros juegos legendarios en Poki: Get On Top, Too Many Ninjas, GIRP, Little Master Cricket y Pole Riders.

