Get on Top es un juego de lucha para 2 jugadores creado por Bennett Foddy. Lucha con tu amigo e intenta golpear sus cabezas contra el suelo para ganar la ronda. Usa las teclas de movimiento para saltar, empujar y tirar para ponerte encima del otro luchador. Puede mover su peso hacia atrás, hacia adelante y hacia arriba. Haga lo que sea necesario para mantener el cuello y la espalda tocando el suelo. La primera persona que obtenga 11 puntos gana el partido. Mover - Teclas WASD Mover - Teclas de flecha Llegar a la cima es creado por Bennett Foddy. Este es su primer juego en Poki.

Sitio web: poki.com

