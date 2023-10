GIRP es un juego de habilidad creado por Bennett Foddy. ¡Demuestra tus habilidades para escalar rocas usando el alfabeto! Presiona las teclas de tu teclado asignadas a las rocas en una pared para flexionar y ascender por su superficie. No sueltes una llave sin asegurar tu lugar en la pared agarrándote de otra manija o caerás al agua. ¿Hasta dónde puedes llegar en GIRP? ¡Comparte el juego con tus amigos y compara tus puntuaciones más altas! Subir: mantén presionadas las teclas del teclado que ves en la pantalla para agarrar el mango correspondiente. GIRP fue creado por Bennett Foddy. Juega sus otros juegos en Poki: Get On Top y Too Many Ninjas

Sitio web: poki.com

