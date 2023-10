Up and Beyond es un juego de habilidad creado por Electric Monkeys donde el jugador debe controlar un cohete y evitar chocar con cualquiera de los obstáculos. Toma el control de tu nave espacial y navega a través de un universo misterioso. Evite chocar con obstáculos y paredes, y recolecte átomos para obtener mejoras y nuevas piezas de cohetes. ¡Pero cuidado! Presta atención a tu tanque de combustible o podrías perderte en el espacio... ¿Te atreves a afrontar esta nueva aventura? Controla tu cohete moviéndote a izquierda y derecha, evita golpear las paredes y recoge tantas cápsulas de combustible y átomos como puedas. .Mover hacia la izquierda - Tecla de flecha izquierda Mover hacia la derecha - Tecla de flecha derechaBoost - Tecla de flecha arribaUp and Beyond es creado por Electric Monkeys. ¡Puedes jugar su otro juego Double Bounce en Poki!

Sitio web: poki.com

