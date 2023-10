One Button Bounce es un juego de rompecabezas en el que controlas a un personaje que corre constantemente de un lado a otro sobre una plataforma. Incapaz de detenerte, tu trabajo es cronometrar correctamente los saltos del personaje para que tu maldición se convierta en una forma de resolver el rompecabezas. Usa la W, la barra espaciadora o la flecha hacia arriba para saltar y rebotar en las paredes. Salta de una plataforma a otra hasta llegar al portal que te llevará a la siguiente. Hay muchos obstáculos creativos que se interponen en el camino del portal, por lo que descubrirás muchos acertijos sorprendentes y satisfactorios que resolver. No te preocupes si te quedas atascado: siempre puedes usar una pista que te muestre cómo pasar de nivel. Usa la W, la barra espaciadora o la flecha hacia arriba para saltar y rebotar en las paredes. Salta de una plataforma a otra hasta llegar al portal que te llevará a la siguiente. One Button Bounce fue creado por Robert Alvarez. Tienen otros juegos de pensamiento en Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer y Resizer. Puedes jugar a One Button Bounce gratis en Poki. Puedes jugar a One Button Bounce en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

