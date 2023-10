One More Line es un juego arcade informal en el que verás cuánto tiempo puede crecer tu línea. Creado por SMG Studios, este juego altamente adictivo de un solo botón pondrá a prueba tus habilidades y tu sincronización. Juega One More Line en Poki y comprueba lo loca que puede ser tu línea. Mantén presionada la barra espaciadora en el momento justo para mover tu línea de un punto a otro. ¡Corre por los lados y tu línea terminará! Engañosamente simple, pero increíblemente desafiante, prueba One More Line en Poki hoy. Controles: Espacio: mantén presionado para balancearte Acerca del creador: One More Line es la tercera entrega de la serie One More de SMG Studios, con sede en Melbourne, Australia. La serie también consta de One More Dash y One More Bounce. También son los creadores de Super One More Jump, Thumb Drift y más.

