One More Dash, la secuela de One More Line, es un juego de habilidad de SMG Studios en el que debes correr de un anillo a otro para ver hasta dónde puedes llegar. ¿Crees que tienes lo necesario para conquistar One More Dash, el juego engañosamente simple de correr y cronometrar? Con más de 200 atrevidas misiones por completar, la segunda entrega de la serie de juegos One More no decepciona. Tu objetivo es simple: corre rápidamente de un círculo a otro para continuar tu ronda. ¡Presta mucha atención a tu tiempo! ¡Golpea las partes sólidas y tu tablero estará listo! Control S: Espacio - Dash Sobre el creador: One More Dash es la tercera entrega de la serie One More de SMG Studios, con sede en Melbourne, Australia. La serie también consta de One More Line y One More Bounce. También son los creadores de Super One More Jump, Thumb Drift y más.

Sitio web: poki.com

