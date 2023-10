Slime Road es un juego de habilidad lleno de pintura basado en niveles en el que saltas a través de aros coloridos para ganar gemas. Fue creado por sabrosopill, quien también creó Sling Drift, Pick Me Up, Spill It y más. Al final del camino, salta hacia la diana para obtener puntos extra. ¡Recorre con calma Slime Road en esta rápida aventura de saltos y acción! Este colorido juego de habilidad seguramente te mantendrá entretenido durante horas. ¡En Slime Road en Poki, cada nivel trae un nuevo desafío lleno de limo que debes conquistar! Teclas de flecha: MoveSlime Road es creado por sabrosopill, con sede en los EE. UU. También son los creadores de Sling Drift, Pick Me Up, Spill It y más.

Sitio web: poki.com

