¿Solo uno? es un fantástico juego de habilidad en el que debes apuntar y disparar la bola a un vaso para pasar al siguiente nivel. ¡Cuantas más paredes uses para rebotar tu pelota, mayor será tu puntuación combinada! ¿En sólo uno? En Poki los niveles se vuelven cada vez más difíciles con más obstáculos, ¡así que ten cuidado porque solo tienes una vida para jugar! El juego está desarrollado como un juego HTML5, lo que significa que puedes jugar Just One? ¡tanto en tu navegador de escritorio como en tu móvil! Controles: Dispara - Arrastra y haz clic con el mouse Acerca del creador: QKY games es el creador de este adictivo juego. También son los creadores de Stickjet Challenge en Poki.

Sitio web: poki.com

